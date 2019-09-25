Путин рассказал о проблемах с отоплением

Президент потребовал обеспечить запасы топочных материалов на зиму

Ряд регионов России столкнулись с проблемами при подготовке к отопительному сезону. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

С вопроса отопления президент начал встречу: "Я знаю, что в некоторых регионах уже, к сожалению, столкнулись со сбоями, с проблемами". Его слова приводит ТАСС.

Путин призвал правительство внимательно следить за ходом отопительного сезона. Кабмину поручено обеспечить необходимые запасы топлива в регионах.

"Надо, чтобы все было в полном объеме; там, где еще и топливо нужно, чтобы было гарантировано в нужных объемах - и угли чтобы были, и мазут топочный чтобы был", - потребовал глава государства.