ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин рассказал о проблемах с отоплением

16:40
  • среда
  • 25 сентября 2019

Президент потребовал обеспечить запасы топочных материалов на зиму

Ряд регионов России столкнулись с проблемами при подготовке к отопительному сезону. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Почти в половине домов Москвы включили отопление
В Москве досрочно включили отопление

С вопроса отопления президент начал встречу: "Я знаю, что в некоторых регионах уже, к сожалению, столкнулись со сбоями, с проблемами". Его слова приводит ТАСС.

Путин призвал правительство внимательно следить за ходом отопительного сезона. Кабмину поручено обеспечить необходимые запасы топлива в регионах.

"Надо, чтобы все было в полном объеме; там, где еще и топливо нужно, чтобы было гарантировано в нужных объемах - и угли чтобы были, и мазут топочный чтобы был", - потребовал глава государства.

Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.