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Зеленский с трибуны ООН объявил о войне России с Украиной

16:32
  • среда
  • 25 сентября 2019

Президент Украины высказался об отношениях с Москвой

Россия ведет войну против Украины прямо в центре Европе. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. При этом выступает президент на украинском языке, в отличие от своего предшественника Петра Порошенко, чья речь велась на английском.

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Зеленский отметил, что его главная задача - завершение войны в Донбассе. Украинский лидер также затронул тему переосмысления современного мирового порядка, передает ТАСС.

В сентябре Зеленский заявил, что его приоритетные задачи на посту президента Украины - мир в Донбассе и "возвращение" Крыма. Однако для этого нужны антироссийские санкции.

Ранее в Кремле оценили возможность встречи президента России Владимира Путина с Зеленским. В ситуации пока больше вопросов, чем ответов, объяснил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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