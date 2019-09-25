ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генерала МВД поймали на вымогательстве 100 миллионов

16:51
  • среда
  • 25 сентября 2019

Суд рассматривает ходатайство об аресте высокопоставленного офицера

Генерал-майор центрального аппарата МВД Александр Мельников задержан в Москве. Следственный комитет подозревает высокопоставленного офицера в вымогательстве 100 миллионов рублей.
Начальник отдела ФСБ попался на крупных взятках

Следствие добивается заключения подозреваемого под стражу до 24 ноября. Ходатайство рассматривает Басманный суд столицы. Как сообщает РИА Новости, прокурор попросил отложить заседание по избранию меры пресечения на двое суток, после чего судья удалился в совещательную комнату.

В СК располагают данными, что жертва Мельникова - предприниматель, который проходил подозреваемым по делу о мошенничестве. Генерал-майор и его сообщники предложили бизнесмену освободить его от уголовной ответственности. Свои услуги офицеры оценили в 100 миллионов рублей.

Читайте также:
Новости по теме
Полиция проводит задержание
Полиция проводит задержание
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.