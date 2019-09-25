Генерала МВД поймали на вымогательстве 100 миллионов

Суд рассматривает ходатайство об аресте высокопоставленного офицера

Генерал-майор центрального аппарата МВД Александр Мельников задержан в Москве. Следственный комитет подозревает высокопоставленного офицера в вымогательстве 100 миллионов рублей.

Следствие добивается заключения подозреваемого под стражу до 24 ноября. Ходатайство рассматривает Басманный суд столицы. Как сообщает РИА Новости, прокурор попросил отложить заседание по избранию меры пресечения на двое суток, после чего судья удалился в совещательную комнату.

В СК располагают данными, что жертва Мельникова - предприниматель, который проходил подозреваемым по делу о мошенничестве. Генерал-майор и его сообщники предложили бизнесмену освободить его от уголовной ответственности. Свои услуги офицеры оценили в 100 миллионов рублей.