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Зеленский принес на выступление в ООН пулю из Донбасса

17:04
  • среда
  • 25 сентября 2019

С её ценой украинский президент сравнил стоимость человеческой жизни

Владимир Зеленский в среду выступил на Генеральной ассамблее ООН. Украинский президент начал свою речь с рассказа об оперном певце Василии Слипаке, который погиб в Донбассе. Видео выступления публикует ТВЦ.RU.

По словам Зеленского, Слипак имел божественный голос, который звучал в Нью-Йорке, Париде, Лондоне и других городах. Многие из присутствующих в зале могли бы услышать пение украинца, если бы его жизнь не оборвал снаряд в Донбассе. После этих слов Зеленский достал из кармана пиджака пулю.

"12,7 миллиметра не просто остановили его карьеру. Они остановили его жизнь. Вот это стоит 10 долларов. И, к сожалению, сегодня на нашей планете это - стоимость человеческой жизни. Таких историй - тысячи. Таких пуль - миллионы. Добро пожаловать в 21-й век. Век возможностей, где вместо возможности быть услышанным у вас есть возможность быть убитым", - заявил украинский президент.

Василий Слипак был солистом в Парижской национальной опере. Был активным участников Оранжевой революции и революции достоинства. В 2015 году приехал на Донбасс, где оказывал волонтерскую помощь, но затем присоединился к одному из батальонов запрещенного в России "Правого сектора". 29 июня 2016 погиб близ поселка Луганское.

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