Украинский лидер готов решить проблему Донбасса

Сергей Лавров поймал Владимира Зеленского на слове. В беседе с главой российского МИДа на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Украины признал, что готов решать ситуацию в Донбассе в соответствии с минскими договоренностями.

"Это не были переговоры, это была беседа. Мы обсудили, где мы находимся, с обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию на Донбассе в соответствии с минскими договоренностями. Главное, что президент Украины это сказал", - цитирует главу российской дипломатии РИА Новости.

Как сообщалось, с трибуны Генассамблеи ООН Владимир Зеленский бездоказательно обвинил Россию в том, что она "ведет войну против Украины прямо в центре Европе". И окончание этой войны президент Незалежной назвал своей главной задачей. Напомним, в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта на украинском юго-востоке.