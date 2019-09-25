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Лавров поймал Зеленского на слове

17:09
  • среда
  • 25 сентября 2019

Украинский лидер готов решить проблему Донбасса

Сергей Лавров поймал Владимира Зеленского на слове. В беседе с главой российского МИДа на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Украины признал, что готов решать ситуацию в Донбассе в соответствии с минскими договоренностями.
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"Это не были переговоры, это была беседа. Мы обсудили, где мы находимся, с обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию на Донбассе в соответствии с минскими договоренностями. Главное, что президент Украины это сказал", - цитирует главу российской дипломатии РИА Новости.

Как сообщалось, с трибуны Генассамблеи ООН Владимир Зеленский бездоказательно обвинил Россию в том, что она "ведет войну против Украины прямо в центре Европе". И окончание этой войны президент Незалежной назвал своей главной задачей. Напомним, в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта на украинском юго-востоке.

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