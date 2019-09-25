Появилось видео запуска "Союза МС-15" с Байконура

К МКС приближается новая миссия

Ракета-носитель "Союз-ФГ" - последний образец этой модификации - успешно стартовала в 16:57 по Москве с космодрома Байконур и уже вывела на орбиту пилотируемый корабль с командой из трёх человек. Это россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый в истории Объединенных Арабских Эмиратов космический путешественник Хазаа аль-Мансури.

Со следующего года для отправки экипажей к МКС будут использовать более современные ракеты полностью отечественного производства. Модернизации подвергнется и сама стартовая площадка.

Подробнее – в репортаже Дмитрия Гусева