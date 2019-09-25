Собянин дал старт проходке тоннеля на юго-западном участке БКЛ метро

Длина Большой кольцевой линии составит 70 километров

До конца года в Москве будет завершено строительство более 13 километров линий метрополитена и шести станций. Готовят к сдаче участок Некрасовской линии от "Косино" до "Авиамоторной", а также отрезок Большой кольцевой линии в районе Лефортово. Активно строится и юго-западный сегмент кольца.

В среду Сергей Собянин дал старт проходке тоннеля на участке "Аминьевское шоссе - Проспект Вернадского". Всего же на возведении БКЛ сейчас работают сразу 15 щитов, передает "ТВ Центр".

Большая кольцевая является крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Ее длина составит 70 километров, это больше, чем второе кольцо пекинской поземки, которое сейчас является рекордсменом. Со станций БКЛ можно будет сделать 23 пересадки на другие линии метро, четыре перехода на МЦК и шесть - на первоочередные направления Московских центральных диаметров.