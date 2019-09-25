Китайские туристы атаковали Царское село из-за целебного янтаря

Чтобы попасть в музей, придется отстоять в очереди четыре часа

Музей-заповедник "Царское село" из-за небывалого наплыва иностранных туристов скорректируют график работы. Ежедневное скопление людей у Екатерининского дворца больше напоминает осаду здания. Такую картину можно наблюдать в любую погоду. Ожидание очереди на вход превратилось в тяжелейшее испытание, которое не каждому под силу. Стоять приходится в среднем по 4 часа. В ситуацию даже было вынуждено вмешаться Министерство Культуры. Ведомство поручило оптимизировать работу музейного комплекса, чтобы сделать его более доступным как для наших сограждан, так и гостей из других стран. Репортаж корреспондента "ТВ Центра" Анны Морозовой (см. видео).