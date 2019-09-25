Жена Зеленского явилась на обед первых леди в жилетке на голое тело

На мероприятии чествовали представителей индустрии моды

Супруга президента Украины Владимира Зеленского приняла участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке. Жены президентов, приехавших в США на Генассамблею Организации Объединенных Наций, собрались на мероприятие в поддержку Целей развития тысячелетия ООН.

Елена Зеленская опубликовала фотографию со званого обеда в своем микроблоге в Instagram. Верные подписчики сразу же засыпали первую леди Украины комплиментами. Однако нашлись и те, кто вгляделся в снимок внимательнее и заметил некоторые детали.

Жена украинского президента явилась на вечер в нежно-голубом брючном костюме-тройке от украинского бренда. Под пиджаком, который казался снятым с чужого плеча, виден жилет, надетый на голое тело. Надо отметить, что на мероприятии чествовали представителей индустрии моды за их вклад в достижение целей ООН. Мэтры пока никак не прокомментировали наряд украинской первой леди.