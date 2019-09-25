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Вымогавший 100 миллионов генерал МВД готовился бежать за рубеж

18:24
  • среда
  • 25 сентября 2019

Недвижимость подыскивала супруга офицера

Подозреваемый в вымогательстве 100 миллионов рублей генерал-майор МВД Александр Мельников собирался переехать на постоянное место жительства за границу. Новое гнездышко подыскивала супруга обвиняемого, говорится в материалах Басманного суда Москвы.
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"По информации следствия, обвиняемый подыскивал страну для постоянного место жительства. Его жена – предприниматель, имеет возможность покупки недвижимости за границей", - заявила судья.

Следственный комитет подозревает Мельникова в вымогательстве 100 миллионов рублей у предпринимателя. В отношении жертвы в 2015 году было возбуждено уголовное дело. Генерал с сообщниками обещали бизнесмену дело закрыть. Предприниматель передавал деньги частями, но в конце концов обратился в правоохранительные органы.

Трое сообщников генерала были задержаны во время передачи денег 22 августа. Неприятная для вымогателей встреча состоялась в баре "Даймонд" гостиницы "Золотое кольцо". Самого Мельникова задержали 24 сентября, передает ТАСС.

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