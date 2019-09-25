Путин пожурил Центробанк за "подкрутку" экономических показателей

В результате инфляция оказалась ниже прогнозируемой

Центробанк "подкручивает" показатели, ожидая поступлений в российский бюджет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Глава государства подчеркнул, что деньги – а речь идет о 700 миллиардах рублей – задерживаются из-за недостаточно активной работы над национальными проектами.

"Центральный банк в ожидании этих 700 миллиардов немножко подкрутил макроэкономические показатели. Вот и результат – инфляция ниже целевых показателей", – сказал президент.

О том, что инфляция уже в начале октября будет ниже целевого значения в 4%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Он предположил, что она снизится примерно до 3,6% в этом году и ниже 3% в первом квартале следующего года.

В Центробанке России комментировать слова Владимира Путина отказались, пишут "Ведомости".