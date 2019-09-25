"Всемирное посмешище": Захарова о публикации разговора Трампа с Зеленским

Представитель МИД требует "продолжения" банкета

Мария Захарова требует "продолжения банкета". Официальный представитель МИД России считает, что Белый дом, публикуя секретную стенограмму переговоров Трампа с Зеленским, делает то же самое, чем занимался в свое время Джулиан Ассанж. Он также обнародовал секретные документы.

"Это такая работа у демократов в США выставлять свою страну на всемирное посмешище? А именно это с Конгрессом, Белым домом и другими госструктурами сделала госпожа Пэлоси. Получается, Джулиан Ассанж – это практически Герой США", - написала Мария Захарова в Facebook (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Захарова напомнила, что Ассанж представил общественности не один, а тысячи материалов такого же характера. Учитывая, что сейчас демократы делают то же самое – непонятно, почему они тогда обиделись на основателя WikiLeaks.

Дипломат требует "продолжения банкета" - предлагает американцам публиковать, к примеру, стенограммы разговоров с партнерами по НАТО. "Очень ценным представляется публикация выступлений на закрытых заседаниях ЦРУ, ФБР и Пентагона. Все в студию!", - пишет Захарова.

Белому дому пришлось опубликовать стенограмму разговора Трампа с Зеленским, который состоялся в июле. Из-за этих переговоров демократы в конгрессе США начали процедуру импичмента президента. Трампа обвинили в том, что он "оказывал давление" на Зеленского – якобы, американский лидер угрожал украинскому коллеге лишить Незалежную военной помощи, если он не инициирует расследование деятельности на Украине бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, пишут "Известия".