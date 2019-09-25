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Любовь зла: украинец женился на собственной бабушке ради отсрочки от армии

19:55
  • среда
  • 25 сентября 2019

Разница в возрасте молодоженов – 57 лет

Ради отсрочки от армии украинец взял в жены двоюродную бабушку. Перспектива службы в Вооруженных силах Украины так пугала жителя Винницкой области, что он связал себя узами брака с 81-летней дальней родственницей. Молодому человеку – 24 года.
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Супруги в браке уже более 2 лет. Молодой супруг, по словам соседей, свою жену навещает редко. За ней ухаживают другие родственники. У пожилой женщины инвалидность I группы – так что муж автоматически признается ее опекуном. А это - основание для отсрочки от воинской службы в рядах ВСУ.

В Винницком военном комиссариате журналистам телеканала "1+1" подтвердили, что молодой человек действительно имеет право на отсрочку. В то же время, военкомат может собрать заявления соседей – о том, что мужчина не проживает с супругой - и оспорить брак и опекунство в суде.

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