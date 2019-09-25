Путин рассказал об амбициозной задаче правительства

Прирост инвестиций в основной капитал должен увеличиться в два раза

Владимир Путин провёл совещание с членами правительства. Главной темой обсуждения стали проблемы повышения темпов экономического роста, привлечения инвестиций и, в конечном счёте, увеличения доходов граждан. Но сначала президент заслушал отчёты о готовности регионов к зиме. По данным Министерства строительства и ЖКХ, работа в целом идёт в заданном темпе: в 47 регионах отопительных сезон уже начался. Владимир Путин призвал обратить особое внимание на районы Сибири, пострадавшие от летнего наводнения.

Первый вопрос в повестке - подготовка к отопительному сезону. Непривычно низкие для сентября температуры установились во многих регионах. Но прежде Владимир Путин предлагает обсудить ситуацию в тех, где люди пострадали от наводнения. Речь в первую очередь об Иркутской области. Глава государства напоминает министрам: в ходе рабочей поездки он получил свыше сотни жалоб и просьб, передает "ТВ Центр".

"Я просил тогда своих коллег, Виталия Леонтьевича, Владимира Владимировича, губернатора Иркутской области, каждому взять свою долю этих обращений для реализации. Я просто уже по опыту знаю: как только внимание к этому ослабевает, так и угасает интерес к выполнению подобных обращений, к их реализации. Вот хочу обратить ваше внимание на то, что все они должны быть не просто рассмотрены, а позитивно решены", - отметил Путин.

Отремонтировать и обновить инженерные сети удалось. Необходимое топливо - в достатке. А значит, неприятных сюрпризов от предстоящих морозов ждать не стоит.

"Минстрой, можно сказать, ногами прошел по всем котельным, и мы посмотрели готовность. На сегодняшний день можем констатировать, что Иркутская область к прохождению отопительного сезона готова", - сказал глава Минстроя Владимир Якушев.

"Я прошу вас самым внимательным образом за этим наблюдать, и вы знаете, есть все-таки проблемные регионы; надо, чтобы все было в полном объеме там, где еще и топливо нужно, чтобы было гарантированно, в нужных объемах", - отметил Путин.

Министр энергетики уверяет: запасов более чем достаточно. На треть больше, чем требуется. Деньги из бюджета поступили вовремя. Путин интересуется: а хватает ли средств на другие задачи, которые он ставит перед правительством.

"С 1 октября должны быть проиндексированы на 4,3 процента заработные платы работников госучреждений и социальной сферы, и некоторых других категорий работников, на которых не распространялся майский указ соответствующий. С 1 января 2020 года должен вырасти МРОТ на 850 рублей. Это 7,5 процента рост. Он должен достичь 12130 рублей в месяц. Так же с 1 января должны быть проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров на 6,6 процента. Должно быть увеличено число семей, получающих выплаты на первого и второго ребёнка. Количество таких семей увеличится, как мы и договаривались - должно увеличиться - с 45,7 процента до 68 процентов семей", - указал Путин.

Министр финансов отчитывается: необходимые средства на эти цели в бюджете есть. Президент напоминает: это очень важно, ведь повышение благосостояния - ключевая задача, ради которой и принимаются макроэкономические решения. Так, к 2024 году необходимо обеспечить рост ВВП выше среднемирового. Задача крайне амбициозная, замечает Путин, к ее решению нужно подходить взвешенно. Но ведь с инфляцией получилось. Этот показатель снижается даже быстрее, чем планировали.

Путин подчеркивает: важнейший фактор экономического роста - инвестиции. Их прирост нужно увеличить более чем в два раза. В Министерстве экономического развития отметили: это возможно. И, в частности, предложили снизить налог на прибыль для тех компаний, которые вкладываются в развитие производств в России.

Ольга Оксенич, Юлия Олейник, "ТВ Центр".