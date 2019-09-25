Десятки стран заинтересовались пермскими роботами

Небольшая лаборатория в центре Перми претендует на звание одного из центров мировой робоиндустрии

Российские разработчики робототехники заставили потесниться мировых гигантов индустрии высоких технологий. Специалисты из Перми со своей продукцией ворвались на европейский рынок и сразу заняли там ведущие позиции. Уже 35 стран выстроились в очередь за покупкой отечественных изобретений. Повышенным спросом пользуются, прежде всего, механические помощники для сферы услуг.

Подробнее – в репортаже Виктора Прокушева