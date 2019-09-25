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Пуля-то ненастоящая: Зеленский солгал с трибуны ООН

21:18
  • среда
  • 25 сентября 2019

Снайпер рассказал о бое, в котором погиб певец Слипак

Владимира Зеленского поймали на лжи. Причем солгал президент Украины с трибуны ООН. Украинский лидер продемонстрировал участникам Генассамблеи пулю калибром 12,7 мм – и рассказал историю трагической гибели оперного певца Василия Слипака в Донбассе.
Зеленский принес на выступление в ООН пулю из Донбасса

Однако позже появилось свидетельство участника боя, в котором погиб Слипак. Снайпер сил обороны ДНР с позывным "Морячок" рассказал, что в тот день в 2016 году он стрелял по пулеметному расчету ВСУ, где служил оперный певец. Ему пришлось прикрывать своих товарищей, чтобы спасти их из-под вражеского огня. "Морячок" утверждает, что его оружие -   винтовка Драгунова калибром 7,62 мм.

Выступление Владимира Зеленского с пулей на Генассамблее ООН уже сравнивают с аналогичными представлениями его предшественника Петра Порошенко. Тот как-то взобрался на трибуну ООН с куском обшивки от якобы уничтоженного в Донбассе автобуса, напоминает Life.

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