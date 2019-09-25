Крупно подставили: Захарова оценила "пулю Зеленского"

Украинского лидера готовили не те советники

Президента Украины крупно подставили. Владимира Зеленского к выступлению на Генассамблее ООН готовили, видимо, те же люди, которые раньше советовали его предшественнику Петру Порошенко, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, Зеленский приехал в Нью-Йорк с "пропагандистской мишурой" – которая должна была отвлечь внимание от актуальных мировых проблем. Дипломат напомнила, что пуля, которую продемонстрировал в ходе своего выступления лидер Украины, убила не обычного гражданина и деятеля искусства - а боевика правоэкстремистской группировки.

"Реально Зеленского очень сильно подставили те люди, которые рассказали, что в ООН с пустыми руками не ездят... Когда показывают пулю, и говорят, что это пуля, которая убила оперного певца, который выступал здесь на Манхэттене - это неправда. Эта пуля убила боевика, который сражался в рядах "Правого сектора" (группировка запрещена в России – Прим. Ред). А об этом почему-то те люди, которые раньше работали на Петра Порошенко просто забыли предупредить Зеленского", - заявила официальный представитель МИД России.

Захарова также подчеркнула: сокрытие того факта, что оперный певец участвовал в боях на территории Донбасса - почерк людей, которые работали на Порошенко. По мнению дипломата, все, что было подготовлено для Зеленского на ГА ООН - это просто "подстава", передает ТАСС.