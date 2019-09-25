Трамп похвалил Путина за стремление к урегулированию в Донбассе

США рассчитывают, что конфликт будет преодолен

Президент США Дональд Трамп убежден, что российский лидер Владимир Путин стремится к урегулированию ситуации в Донбассе. Хозяин Белого дома заявил об этом на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я по-настоящему верю, что президент Путин хотел бы чего-то добиться. Я по-настоящему надеюсь, что вы и президент Путин встретитесь и сможете решить вашу проблему. Это было бы невероятным достижением", - сказал Зеленскому Трамп.

Президенты США и Украины встретились на полях полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.