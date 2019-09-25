В результате жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали почти 50 человек

Один человек доставлен в медучреждение

В результате жесткой посадки самолета Boeing в Барнауле 49 человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. При этом, по его данным, 48 человек отпущены на амбулаторное лечение.

Еще один человек оставлен в больнице - его состояние оценивается как средней тяжести, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что во время посадки в барнаульском аэропорту у лайнера Boeing 767-300 загорелась стойка одного из шасси. Пассажиров экстренно эвакуировали.