Как Трамп и Байден используют Украину для борьбы за Белый дом

Владимир Зеленский стал подчеркнуто объектом, а не субъектом, американской внутриполитической борьбы

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили начало процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Фёдор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН.

"Я категорически не верю в возможность импичмента. Это технически невозможно и политически нереально. В Палате представителей невозможно консолидировать всех демократов. Даже в случае позитивного исхода голосования, в чем я сильно сомневаюсь, есть Сенат, где большинство сохраняют республиканцы. Любая подобная инициатива там будет заблокирована. Это просто инструмент политической борьбы", - сказал эксперт.

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Речь в программе также зашла и о скандале вокруг телефонного разговора Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Президента США ранее обвинили в давлении на украинского лидера. Демократы в США заявили, что Трамп попросил Зеленского поделиться с ним компроматом на Джо Байдена – это главный оппонент хозяина Белого дома на предстоящих выборах.

"Для президента Зеленского – это такая нехорошая ситуация. Он стал объектом, даже не субъектом, американской внутриполитической борьбы", - сказал Войтоловский.

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