ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как Трамп и Байден используют Украину для борьбы за Белый дом

10:36
  • четверг
  • 26 сентября 2019

Владимир Зеленский стал подчеркнуто объектом, а не субъектом, американской внутриполитической борьбы

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили начало процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Фёдор Войтоловский, директор  Института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН.

Зеленского перекосило после слов Трампа о Путине
Заискивание и жалобы: подробности разговора Трампа с Зеленским
Крупно подставили: Захарова оценила "пулю Зеленского"

"Я категорически не верю в возможность импичмента. Это технически невозможно и политически нереально. В Палате представителей невозможно консолидировать всех демократов. Даже в случае позитивного исхода голосования, в чем я сильно сомневаюсь, есть Сенат, где большинство сохраняют республиканцы. Любая подобная инициатива там будет заблокирована. Это просто инструмент политической борьбы", - сказал эксперт.

Видео: "Заискивание и жалобы: подробности разговора Трампа с Зеленским"

Речь в программе также зашла и о скандале вокруг телефонного разговора Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Президента США ранее обвинили в давлении на украинского лидера. Демократы в США заявили, что Трамп попросил Зеленского поделиться с ним компроматом на Джо Байдена – это главный оппонент хозяина Белого дома на предстоящих выборах.

"Для президента Зеленского – это такая нехорошая ситуация. Он стал объектом, даже не субъектом, американской внутриполитической борьбы", - сказал Войтоловский.

Полный комментарий смотрите в видео.

Читайте также:
Новости по теме
Дональд Трамп и Джо Байден
Дональд Трамп и Джо Байден
Фёдор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН
Фёдор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.