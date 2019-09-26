"Хамство терпеть нельзя": Лавров ответил на выходку США

Министр уверен, что скандал с визами произошел без ведома Дональда Трампа

Сирийская проблематика стала центральной темой встречи Сергея Лаврова и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на полях Генассамблеи ООН.

Ситуацию на Ближнем Востоке глава МИД России также обсудил со своим израильским коллегой и с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Гуманитарным кризисам в Сирии и на юго-востоке Украины была посвящена беседа с главой Международного Красного Креста.

Несмотря на то, что в Нью-Йорке наша делегация из-за невыдачи виз американской стороной оказалась в сокращенном составе, график работы остаётся насыщенным, отмечает "ТВ Центр". Состоялись переговоры Сергея Лаврова и президента Сербии Александра Вучича. А во время беседы с министром иностранных дел Японии Лавров рассказал, что только благодаря содействию дипломатов из этой страны встреча стала возможной в полноценном формате.

"Еще три дня назад у него не было визы, и ваши коллеги в посольстве Японии в Москве интересовались, насколько будет возможным нашу встречу организовать. Наши японские друзья решили вопрос с американцами в один момент. Поэтому виза была выдана незамедлительно. Если будут возникать дополнительные проблемы с американскими друзьями - будет к вам обращаться", - заявил Лавров.

Затронул скандал с визами Лавров и в своем интервью газете "Коммерсант". Глава нашего МИД заявил, что такое "хамство терпеть нельзя", и пообещал, что Москва найдет, чем ответить Вашингтону. При этом министр отметил, что нисколько не сомневается в том, что эта возмутительная выходка совершена без ведома президента или главы Госдепа и является полной инициативой американской бюрократии. Комментируя события на Украине, Сергей Лавров коснулся темы состоявшегося недавно взаимного обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

"На каком-то этапе на украинской стороне возникли проблемы - как не раз бывало, они попытались отойти от согласованных договоренностей по фамилиям. Однако эти трудности удалось преодолеть. Надо отдать должное президенту Владимиру Зеленскому. Как я понимаю, он сыграл решающую роль в том, что обмен состоялся. На самом деле это чуть-чуть оздоровило отношения между Москвой и Киевом", - полагает Лавров.

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