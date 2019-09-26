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Актер Олег Басилашвили отметит юбилей на работе

09:47
  • четверг
  • 26 сентября 2019

Легенде театра и кино исполнилось 85 лет

Олег Басилашвили отмечает юбилей. Легенде советского и российского театра и кино исполнилось 85 лет. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Потомок знатного грузинского рода Басилашвили родился в Москве. В столице окончил школу-студию МХАТ, однако после женитьбы работать уехал в Ленинград. Всенародную любовь и известность артисту  принесли роли в фильмах, многие из которых стали классикой.  Это "Служебный роман", "Вокзал для двоих", "О бедном гусаре замолвите слово", "Осенний марафон".

Свой праздник народный артист СССР отметит на сцене, сейчас он готовится к очередной премьере  - спектаклю "Палачи", поставленному специально для Олега Басилашвили.

Видео: анонс программы "Олег Басилашвили. Неужели это я?"

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