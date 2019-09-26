Опубликовано видео из тайных пещер террористов в Сирии

В подземных укрытиях нашли склады оружия и тюрьмы

Около 10 тысяч беженцев в этом месяце смогли вернуться в свои дома в провинциях Идлиб и Хама. На освобожденных от боевиков территориях работают саперы Вооруженных сил САР. Им помогают наши военные. В окрестностях города Хан-Шейхун они обнаружили секретную базу радикалов. В холмистой местности находились укрытия, цех по производству боевых дронов и тюрьмы, в которых в нечеловеческих условиях содержали тех, кто отказывался помогать террористам. Все это своими глазами увидели иностранные журналисты.

Одно из поземных укрытий боевиков (см. видео). В окрестностях Хан-Шейхуна подобных точек обнаружили уже несколько. Тоннели уходят на сотни метров вглубь. В катакомбах также обнаружили внушительный арсенал.

Под каменные своды осторожно заходят иностранные журналисты. Они первые среди зарубежных коллег получили возможность своими глазами увидеть территории и объекты в провинции Идлиб, где совсем недавно хозяйничали боевики. Саперы просят перемещаться только по определенным маршрутам. Здесь все еще опасно - многие помещения пока не разминированы. Зато совершенно точно можно не бояться другого - никакой угрозы химического поражения тут нет. А ведь именно в этой пещере снимали один из своих фейковых роликов скандально известная организация "Белые каски".

Подробности смотрите в репортаже Алексея Платонова.