Зеленского перекосило после слов Трампа о Путине

В Сети высмеяли реакцию Владимира Зеленского на слова Дональда Трампа о российском президенте Владимире Путине. Глава Украины изменился в лице.

Журналисты обратили внимание на перемену, которая произошла в облике Зеленского при разговоре о Путине. "Я надеюсь, что вы поладите с Путиным и решите ваши проблемы", - сказал ему американский лидер на встрече в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Если до этих слов украинский политик улыбался и держался более-менее уверенно, то теперь он принял вид школьника, которому дали непростое задание.

Телеведущая Ольга Скабеева опубликовала у себя кадры со встречи, на которых Трамп шутит, что бывший украинский актер сделал его еще более знаменитым. Эти слова вызвали смех в зале. "Тролль", - охарактеризовала американского лидера Скабеева. По ее мнению, на встрече Трамп выглядел хмурым, а Зеленский расстроенным. "А чего грустные-то такие? Вроде ж с импичментом пронесло", - сыронизировала журналистка.

Zelensky's face when Trump says he hopes Putin and Zelensky can get together and "solve your problems" pic.twitter.com/XG9PfnS9qF