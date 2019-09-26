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Зеленского перекосило после слов Трампа о Путине

08:26
  • четверг
  • 26 сентября 2019

Разговор не оправдал ожиданий украинского политика

В Сети высмеяли реакцию Владимира Зеленского на слова Дональда Трампа о российском президенте Владимире Путине. Глава Украины изменился в лице.   
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Журналисты обратили внимание на перемену, которая произошла в облике Зеленского при разговоре о Путине. "Я надеюсь, что вы поладите с Путиным и решите ваши проблемы", - сказал ему американский лидер на встрече в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Если до этих слов украинский политик улыбался и держался более-менее уверенно, то теперь он принял вид школьника, которому дали непростое задание. 

Телеведущая Ольга Скабеева опубликовала у себя кадры со встречи, на которых Трамп шутит, что бывший украинский актер сделал его еще более знаменитым. Эти слова вызвали смех в зале. "Тролль", - охарактеризовала американского лидера Скабеева. По ее мнению, на встрече Трамп выглядел хмурым, а Зеленский расстроенным. "А чего грустные-то такие? Вроде ж с импичментом пронесло", - сыронизировала журналистка. 

Ранее Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся в июле. Президент США попросил своего коллегу инициировать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, который считается одним из главных конкурентов Трампа на предстоящих президентских выборах. Демократы сочли эти слова давлением на главу независимого государства и начали процедуру импичмента Трампа. 

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