Стыковка завершена: видео встречи нового экипажа на МКС

Исторический запуск "Союза-ФГ" завершился успехом

Космический корабль "Союз МС-15", который на орбиту вывела ракета-носитель "Союз-ФГ", успешно пристыковался к МКС.

Экипажи на МКС уже встретились. В числе вновь прибывших - россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый астронавт из ОАЭ Хаззаа аль-Мансури - он вернется на землю уже 3 октября. А пока - впервые с 2015 года - на МКС оказались сразу девять человек вместо обычных шести.

Как передает "ТВ Центр", в ходе новой мисси на борту станции проведут более 50 экспериментов, в том числе примут транспортные грузовые корабли "Прогресс".

Этот полет для "Союза-ФГ" - исторический. На Гагаринском старте космодрома "Байконур" ракету-носитель установили ещё в понедельник. Запуск этой модели стал 70 и последним. В скором времени её заменит современный аналог с цифровыми системами. Причём полностью российского производства. Саму стартовую площадку также ждёт модернизация.