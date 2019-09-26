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"Издевательство!" Коллег и друзей призвали отстать от Заворотнюк

08:22
  • четверг
  • 26 сентября 2019

Сплетникам посоветовали сходить в церковь

Анастасия Заворотнюк уже несколько недель находится в одной из столичных клиник. О состоянии актрисы нет достоверных данных, при этом слухов о ее болезни с каждым днем становится все больше.

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Протоиерей Андрей Ткачёв пристыдил друзей, знакомых и коллег актрисы, которые откровенно наживаются на ее трагедии. "Вот это массовое разговорное усердие вокруг страдающего человека — это какое-то издевательство, бесчувственность и бессовестность. Человек страдает. Уже и родственники обращались, просили: пощадите человека, что же вы треплете её имя. Это, конечно, край какой-то", - заявил Ткачев в беседе с "Царьградом".

Священнослужитель предложил всем неравнодушным посодействовать в лечении Анастасии или просто пойти и помолиться. Только делать это нужно, по мнению отца Андрея, молча. Разговоры о состоянии Анастасии он назвал неуместными и бессовестными.

"Само по себе это очень некрасиво, скажем максимально сдержанно. Само по себе это недостойно для человека, интересоваться этим, погружаться в это и активно в этом участвовать", - подчеркнул священник.

Ткачев с сожаление заметил, что у некоторых людей особая страсть к чужому горю, и они питаются негативными эмоциями. "Вот умрёт человек, забудут же его очень быстро и найдут себе новую пищу, и опять будут трепать в зубах чужую судьбу, чужую душу, чужую болезнь или чужие семейные проблемы", - пристыдил сплетников протоирей.

Напомним, в начале сентября СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк госпитализирована в одну из клиник Москвы. У актрисы якобы последняя стадия рака мозга. Однако эта информация официально не подтверждена.

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