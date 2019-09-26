Школам запретили "звонки для учителя"

Нельзя задерживать детей на уроке

Прокуратура Маслянинского района Новосибирской области защитила школьников от несправедливости. В девяти школах районного центра действовали правила, согласно которым звонок после урока звенит для учителей, а дети должны уходить на переменку только после разрешения учителя.

Как сообщает РИА Новости, в некоторых школах Новосибирской области использовалось слово "рецидив". Его использовали в тех случаях, когда ребенок во второй раз нарушал правила внутреннего распорядка и покидал класс после первого звонка. За такой проступок детям полагалось наказание.

Прокуратура Маслянинского района пришла к выводу, что такие распорядки нарушают права и законные интересы несовершеннолетних. Школьники обязаны отдыхать между занятиями, продолжительность которых не должна превышать 45 минут.

"В двух случаях правовые акты содержали положение о рецидиве, то есть о повторном совершении школьником дисциплинарного проступка в течение года и ужесточении, в связи с этим, наказания за содеянное. При этом действующее законодательство об образовании не содержит такого понятия как рецидив, а потому не может применяться", - заключили в прокуратуре.

В итоге школы отменили правила о "звонках для учителя". Как известно, во многих российских школах детей задерживают на уроках, объясняя это тем, что первый звонок раздается для педагога. Это не закреплено в правилах внутреннего распорядка, а является инициативой учителей.