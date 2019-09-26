ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Школам запретили "звонки для учителя"

08:54
  • четверг
  • 26 сентября 2019

Нельзя задерживать детей на уроке

Прокуратура Маслянинского района Новосибирской области защитила школьников от несправедливости. В девяти школах районного центра действовали правила, согласно которым звонок после урока звенит для учителей, а дети должны уходить на переменку только после разрешения учителя.  
Напуганный в школе Греф задался целью "убить экзамены"

Как сообщает РИА Новости, в некоторых школах Новосибирской области использовалось слово "рецидив". Его использовали в тех случаях, когда ребенок во второй раз нарушал правила внутреннего распорядка и покидал класс после первого звонка. За такой проступок детям полагалось наказание. 

Прокуратура Маслянинского района пришла к выводу, что такие распорядки нарушают права и законные интересы несовершеннолетних. Школьники обязаны отдыхать между занятиями, продолжительность которых не должна превышать 45 минут. 

"В двух случаях правовые акты содержали положение о рецидиве, то есть о повторном совершении школьником дисциплинарного проступка в течение года и ужесточении, в связи с этим, наказания за содеянное. При этом действующее законодательство об образовании не содержит такого понятия как рецидив, а потому не может применяться", - заключили в прокуратуре. 

В итоге школы отменили правила о "звонках для учителя". Как известно, во многих российских школах детей  задерживают на уроках, объясняя это тем, что первый звонок раздается для педагога. Это не закреплено в правилах внутреннего распорядка, а является инициативой учителей.   

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Учитель
Учитель
Школьники
Школьники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.