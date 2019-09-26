Онколог объяснил связь между раком у Фриске и Хворостовского

Оперный певец прожил на несколько месяцев больше, чем экс-солистка "Блестящих"

На фоне болезни Анастасии Заворотнюк россияне вспоминают других звезд, боровшихся с раком. Больше всего ассоциаций звезда "Моей прекрасной няни" вызывает с Жанной Фриске и Дмитрием Хворостовским, которым был поставлен схожий диагноз.

Онколог-маммолог, хирург, врач высшей категории Анатолий Михайленко объяснил, почему нельзя проводить аналогии между разными пациентами. Даже если двум людям поставлен один диагноз, шансы на выздоровление у них совершенно разные.

Так, оперный певец Дмитрий Хворостовский смог прожить с опухолью мозга почти на шесть месяцев больше, чем певица Жанна Фриске. Экс-солистка "Блестящих" боролась со страшной болезнью около двух лет, а Хворостовский - примерно два с половиной года.

По словам Михайленко, многое в этом вопросе зависит от гистологической структура опухоли. Кроме того, огромную роль играют методы лечения. А искать закономерность между болезнями трех совершенно разных людей, основываясь на их личностях, нет смысла.

"Взаимосвязи болезни Хворостовского, Фриске и Заворотнюк нет. Здесь только настораживает то, что они все относятся к одному кругу, бомонду. Но искать на основании трех случаев закономерность, нельзя", – заявил онколог в беседе с "Дни.Ру".

Спровоцировать заболевания, которые уже заложены у человека, может мощная нагрузка на организм. К примеру, поздние роды. "У здоровой женщины детородного возраста до 38 лет проблем не будет, а вот примерно после 40 лет в организме меняются обменные процессы и защитные функции, снижается иммунитет", - пояснил врач.