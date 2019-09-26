Названы лучшие марки сыра маасдам

Нитраты не испортили вкус

Эксперты "Росконтроля" проверили сыры маасдам шести популярных брендов: Laime, "Лакомо", Schonfeld, "Золото Европы", Cheezzi и "МАГНИТ/Брасовские сыры".

Во всех образцах специалисты нашли консервант нитрата натрия. Содержание консерванта не превышает допустимый уровень, однако только производители сыров "Лакомо" и "МАГНИТ / Брасовские сыры" указали его на упаковке. Остальные предпочли скрыть эту информацию от потребителя.

"Нитраты сегодня используют практически все производители полутвердых и твердых сыров для подавления развития вредной газообразующей микрофлоры (бактерий группы кишечных палочек и маслянокислых бактерий). Нитраты также ингибируют развитие в сырах листерий (Listeria monocytogenes)", - заявила специалист экспертного центра Союза потребителей Елена Менячихина.

Как сообщается на сайте "Росконтроля", в проверенных сырах отсутствуют патогенные микроорганизмы, сальмонеллы, стафилококки и бактерии группы кишечной палочки. При изготовлении сыров использовался натуральный молочных жир.

В образцах "Золото Европы" и Cheezzi не удалось выявить дрожжи, которые портят вкус и запах сыра. В сыре "Лакомо" дрожжей оказалось больше, чем в Laime, Schonfeld и "МАГНИТ / Брасовские сыры".

По словам экспертов, сыры Laime и Cheezzi имеют плохую эластичность и ломкость на изгибе, а также зеленоватый оттенок. У "Золота Европы" присутствует кисловатый привкус и дрожжевой запах, у "Лакомо" - кисловатый запах, а у Schonfeld - легкая мучнистость во вкусе.

В итоге "Росконтроль" отправил в список товаров с замечаниями только сыр Schonfeld, у которого доля молочного жира оказалась ниже положенной. Остальные продукты были рекомендованы к покупке.