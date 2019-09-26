Чиновница оставила жителей города без питьевой воды и поплатилась

Глава города Верхний Уфалей Вера Ускова до последнего пыталась скрыть проблему с водоснабжением

Прокуратура Челябинской области возбудила административное дело против водоканала города Верхний Уфалей, где уже несколько дней без воды - как холодной, так и горячей - остаются более пяти тысяч жителей. Мэр Вера Ускова получила предостережение.

В зону отключения попали десятки жилых домов, два детских сада и две школы, передает "ТВ Центр". Ещё в минувшую субботу произошла авария - сломался насос. Резервных не оказалось. Более того, стало известно, что глава города тщательно скрывала проблему от региональных властей. Чиновница не смогла организовать даже подвоз питьевой воды, люди были вынуждены набирать ее в ручьях или покупать бутилированную - в магазинах она быстро закончилась.

Правда вскрылась, когда отчаявшиеся жители начали жаловаться в соцсетях губернатору. В город экстренно выехала комиссия по ликвидации ЧП. Решается вопрос об установке насоса, а для жителей наконец-то организовали подвоз питьевой воды из соседних городов.