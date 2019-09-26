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Вскрылась тайная помощь Лободы дочке Алсу после скандала на "Голосе"

10:05
  • четверг
  • 26 сентября 2019

Микелла тяжело переживала скандал

Светлана Лобода призналась, что после скандала на шоу "Голос. Дети" тайно помогала дочери Алсу Микелле. Об этом певица рассказала в интервью Ксении Собчак на ее YouTube-шоу.
Как живет красавица-дочка Алсу. Фото

Для Лободы, которая была одним из наставников "Голоса", произошедшее на шоу стала шоком. Певица тяжело переживала скандал, она подбадривала девочку. "Мне жаль Микеллу", - призналась Лобода.

При этом певица отметила, что лично с ребенком не общалась, связь поддерживалась через других людей. Финал конкурса, когда организовали специальный выпуск и наградили всех финалистов, Лобода назвала "максимально хорошим в этой ситуации".

Напомним, что дочь Алсу подверглась травле в соцсети после того, как стало известно, что результаты голосования в конкурсе "Голос. Дети" оказались нечестными. Микелле присылали сотни гневных сообщений. Девочке даже пришлось на время отказаться от светской жизни. В свою очередь Первый канал отменил результаты шоу "Голос. Дети" и назвал победителями всех девятерых финалистов сезона.

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