Вскрылась тайная помощь Лободы дочке Алсу после скандала на "Голосе"

Микелла тяжело переживала скандал

Светлана Лобода призналась, что после скандала на шоу "Голос. Дети" тайно помогала дочери Алсу Микелле. Об этом певица рассказала в интервью Ксении Собчак на ее YouTube-шоу.

Для Лободы, которая была одним из наставников "Голоса", произошедшее на шоу стала шоком. Певица тяжело переживала скандал, она подбадривала девочку. "Мне жаль Микеллу", - призналась Лобода.

При этом певица отметила, что лично с ребенком не общалась, связь поддерживалась через других людей. Финал конкурса, когда организовали специальный выпуск и наградили всех финалистов, Лобода назвала "максимально хорошим в этой ситуации".

Напомним, что дочь Алсу подверглась травле в соцсети после того, как стало известно, что результаты голосования в конкурсе "Голос. Дети" оказались нечестными. Микелле присылали сотни гневных сообщений. Девочке даже пришлось на время отказаться от светской жизни. В свою очередь Первый канал отменил результаты шоу "Голос. Дети" и назвал победителями всех девятерых финалистов сезона.