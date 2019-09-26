Адвоката Кокорина нашли мертвым на даче

Юрист отдыхал под Москвой

Адвокат Андрей Ромашов, который защищал футболиста Александра Кокорина в деле о драках в Москве, скончался на своей подмосковной даче. Причина смерти известного юриста устанавливается.

"Вчера ушел замечательный Человек, грамотнейший адвокат, в прошлом талантливый сыщик и настоящий полковник, умница, энциклопедический знаток всего на свете, очень сдержанный в процессах, на вид суровый в общении, а на самом деле - весельчак с чудесным чувством юмора, добрейший и сострадательный по жизни", - написала в Facebook адвокат Татьяна Прилипко, которая тоже участвовала в процессе по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Благодаря стараниям Ромашова нападающий "Зенита", приговоренный к полутора годам заключения, вышел на свободу по УДО.

На счету Андрея Ромашова несколько резонансных дел. К примеру, он защищал блогера Эрика Китуашвили, которого приговорили к четырем годам и восьми месяцам колонии за хищение средств страховой компании. Сейчас Китуашвили на свободе.

Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин с братом Кириллом вышли из колонии 17 сентября. В конце прошлого года они избили водителя ведущей Первого канала и двух чиновников Минпромторга в центре столицы.