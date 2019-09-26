Выставка дизайн-решений для современного мегаполиса пройдет на ВДНХ

Экспозиция будет работать с 3 по 5 октября

В 75-м павильоне ВДНХ пройдет выставка-презентация "Город: детали". Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, экспозиция будет работать с 3 по 5 октября.

Площадь интерактивной выставки - более 15 тысяч квадратных метров. Гости смогут оценить свыше 250 дизайнерских решений для современного мегаполиса. На ВДНХ можно будет познакомиться с современными концепциями спортивных площадок, скверов и городских арт-объектов.

Ландшафтные дизайнеры, проектировщики, девелоперы и урбанисты расскажут о мировых тенденциях в развитии городской среды. На выставке будут представлены результаты последних исследований и проанализированы новые примеры по созданию комфортной среды в мегаполисах.

Экспозиция будет состоять из трех тематических секций. Деловую программу откроет дискуссия "Арт-объекты в городской среде". Встреча начнется 4 октября в 10:00. Она будет посвящена формированию новых доминант районов, которые появляются после установки арт-объектов в скверах и парках. В мероприятии примут участие известный британский ландшафтный архитектор и урбанист Питер Финк, архитектор Смадар Эфрати, доцент кафедры "Ландшафтная архитектура" МАРХИ Екатерина Ожегова, заместитель начальника Управления архитектурно-художественного облика города Москвы Елена Семенкова и другие эксперты.

Одной из центральных тем выставки станет использование малых архитектурных форм. То, как скамейки, фонари, лестницы, фонтаны и скульптуры влияют на восприятие жителями городской среды и формируют дизайн-код определенного места, обсудят в секции "Малые архитектурные формы и формирование коммьюнити добрососедства". Она начнет работу 4 октября в 12:30. Речь пойдет и о том, как создавать детские игровые пространства, а также развивать родительские сообщества. В дискуссии примут участие урбанист Петр Кудрявцев, архитекторы Дмитрий Буров, Александр Фронтов, Мария Помелова и Михаил Беляков, представители столичных префектур.

Как сохранить уникальный облик района и модернизировать его инфраструктуру, можно будет узнать в секции "Мой любимый район. Частное и общественное" (4 октября, 14:45). Модератор секции — Елена Зеленцова, заведующая кафедрой территориального развития РАНХиГС. Среди участников — главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, архитекторы Филиппо Имберти и Александр Трухан, префект СВАО Алексей Беляев и заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Александр Адайкин.

Участниками деловой программы станут эксперты из 11 стран. В их числе Россия, Венгрия, Германия, Италия, Казахстан, Нидерланды, США, Финляндия и Франция.

Программу дополнят концерты, кинопоказы и красочный световой перформанс. Все желающие могут посетить выставку бесплатно, нужно лишь предварительно пройти регистрацию на официальном сайте выставки.