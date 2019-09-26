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СК показал видео с няней-убийцей, спрятавшей ребенка в пакет

10:48
  • четверг
  • 26 сентября 2019

Девушку нашли в лесу

Следователи опубликовали видео с жительницей города Заводоуковск Тюменской области, которую подозревают в похищении и убийстве шестимесячного ребенка. Малыш пропал 24 сентября. 
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На обнародованных кадрах можно увидеть темноволосую девушку 23 лет, которая ожидает допроса с наручниками на руках. В ролике мелькнули кроватка убитого малыша и его мягкие игрушки, а также дом пострадавших и место обнаружения подозреваемой.

Правоохранительные органы задержали девушку в лесу примерно в трех километрах от дома, где жил ребенок. У задержанной нашли пакет с обожженным телом несовершеннолетнего.

По предварительным данным, подозреваемая приглядывала за ребенком, пока родителей не было дома. Причина ее поступка устанавливается. Гражданке назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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