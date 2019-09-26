Паника, давка, крики: что пережили пассажиры при жесткой посадке Boeing в Барнауле

В результате ЧП пострадали 56 человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки самолёта в Барнауле. К расследованию подключилась Росавиация. В результате ЧП пострадали 56 человек. Одна женщина госпитализирована. Лайнер летел из Вьетнама. Во время посадки загорелась стойка шасси. Экипаж и экстренные службы оперативно эвакуировали пассажиров.

В свете огней на летном поле виден фюзеляж самолета. Люди бегут от воздушного судна. Слышны крики. Кто-то пытается найти родственников, друзей - с кем еще несколько минут назад был в салоне. Другие дезориентированы и не знают, что делать в этой темноте.

- Началась паника у людей, давка. Страшно, если честно, было. Паника нам мешала. Хорошо, что открыли много выходов. Мы смогли с хвостовой части быстро выбраться.

Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air летел в Барнаул из вьетнамского города Камрань. Подлетное время - по расписанию. Однако первая попытка посадки оказалась неудачной. Лайнер пошел на второй круг. Приземление оказалось жестким.

- Первая посадка не удалась. Пошли на второй круг. Но что-то пошло не так. После приземления попросили оставаться на своих местах. Потом начали разворачивать трапы, людей стали выгонять на улицу. Кто-то в шортах был, в майках.

При торможении у самолета загорелась передняя стойка шасси. Возгорание быстро потушили пожарные. Во время приземления оперативные службы уже ждали самолет на поле. Экипаж заранее сообщил о возможной аварийной посадке.

"Оперативные службы аэропорта находились на исходных позициях, потому что знали, что будет аварийная посадка. Подразделения МЧС прибыли через три минуты после вызова. Все пассажиры были эвакуированы. Пострадавших при посадке не было. Травмы незначительные, связанные с эвакуацией из самолета", - заявил начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров.

Уже в аэропорту за медпомощью обратились десятки человек. Один госпитализирован. Azur Air - крупный чартерный перевозчик. Флот - 26 воздушных судов, из которых 10 - Boeing 767-300. Действия экипажа во время вечернего инцидента в авиакомпании называют слаженными и профессиональными.

"При посадке рейса ZF-2244 во время пробега по полосе произошло возгорание правой стойки шасси. Воздушное судно произвело торможение и остановилось в конце ВПП. В целях обеспечения безопасности экипаж, согласно инструкции, начал немедленную эвакуацию пассажиров. На борту находился 331 человек. Благодаря слаженным и профессиональным действиям экипажа Azur Air все пассажиры были экстренно эвакуированы", - сообщили в авиакомпании.

Днем в среду в Барнауле тушили еще один самолет. Списанный Ту-154. Спасатели эвакуировали пассажиров. Спустя всего несколько часов после этих учений оперативным службам пришлось применить полученные навыки на практике. Сейчас аэропорт краевой столицы работает в штатном режиме.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".