На Трампа обрушились новые обвинения после публикации разговора с Зеленским

Демократы включать задний ход не хотят

Текст жалобы американского разведчика, которого насторожили контакты Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, рассекречен. Об этом сообщили в комитете по разведке Палаты представителей. Ожидается, что текст могут обнародовать уже сегодня. Накануне Белый дом опубликовал стенограмму скандального телефонного разговора Трампа и Зеленского. Противники президента США обрушились на него с новыми обвинениями.

На пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским президент США явно пребывал в хорошем настроении. Хозяин Белого дома даже пошутил, мол, они оба сделали друг друга знаменитыми. Американскому президенту есть, чему улыбаться. В истории со скандальным телефонным разговором с украинским коллегой и инициированным демократами импичментом после публикации стенограммы пока что 1:0 в пользу Трампа.

"Я требую прозрачности от демократов, которые отправились на Украину и пытались с помощью политических угроз заставить нового президента делать то, что нужно им. Они ему угрожали. Это то, в чем обвиняют меня, но я этого не делал, я никому не угрожал. Вот у нас только что была прекрасная встреча. И украинский президент подтвердил, что никакого давления не было. Это все продолжение охоты на ведьм. И демократы снова провалились с этим. Но я уверен, они придумают что-нибудь еще", - сказал Дональд Трамп.

Из опубликованной стенограммы разговора Трампа с Зеленским ясно и понятно: американский президент действительно упоминал о расследовании в отношении украинских дел экс вице-президента США и его сына. Но никакого финансового шантажа с его стороны не было. Хозяин Белого дома даже выразил готовность обнародовать расшифровку первого телефонного разговора с Зеленским, хотя и подчеркнул, что нехорошо посторонним подглядывать в замочную скважину, то есть требовать публикации конфиденциальных бесед. Но демократы, заварившие кашу с импичментом, которая протухнет раньше, чем закончится первый президентский срок Трампа, включать задний ход не хотят.

"Спикер Нэнси Пелоси оказалась в руках левых радикалов. Она поступает в точности так, как они хотят. У многих членов фракции теперь сомнения по поводу того, следовало ли запускать процедуру импичмента. Демократы оказались в очень плохом положении", - заявил американский лидер.

Теперь демократы настаивают на обнародовании жалобы сотрудника Нацразведки, который и слил информацию о телефонном звонке. Причем, с текста и так уже сняли гриф секретности и даже дали с ним ознакомиться нескольким членам Конгресса, как от республиканцев, так и от демократов. Но представители Демпартии настаивают еще и на личном выступлении доносчика на Капитолийском холме. А в опубликованной стенограмме видят исключительно то, что им удобно видеть.

"Опубликованная стенограмма нанесет Трампу гораздо больший ущерб, чем кто-либо из нас мог ожидать. Этот документ полностью подтверждает мудрость спикера Нэнсы Пелоси, которая инициировала импичмент. В этом разговоре президент США требует от президента Украины расследовать действия своего политического противника. Вы думаете, он это делает в национальных интересах или в своих личных, политических? Это касается нашей национальной безопасности и демократических выборов. Речь идет о злоупотреблении властью", - уверен лидер демократов в Сенате США Чак Шумер.

Попутно демократы еще и обвинили Трампа в том, что он задерживает военную помощь Украине и призвали Пентагон это расследовать.

Пока демократы продолжают свою охоту на ведьм, журналисты поймали оскандалившегося с украинскими авантюрами экс-вице президента США. Обычно любящий покрасоваться перед камерами Джо Байден на этот раз был краток.

"Погода прекрасная, а стенограмма звонка очень разоблачительная", - сказал Байден.

Попытки в очередной раз опорочить Трампа и изгнать его из Белого Дома только еще больше сплотили его сторонников. По данным соцопросов, за импичмент высказались только 37 процентов американцев, против -50.

Лилия Акиньшина, Илья Титов, ТВ Центр.