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Япония спасла российскую делегацию на Генассамблее ООН

11:47
  • четверг
  • 26 сентября 2019

Сергей Лавров поблагодарил коллег из японского МИД за помощь с визой для переводчика

Создание Конституционного комитета Сирии и вопросы ближневосточного урегулирования обсудил Сергей Лавров с генсекретарём ООН Антониу Гутерришем. Встреча прошла на полях Генеральной ассамблеи Всемирной организации, передает "ТВ Центр".
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Ситуация в регионе стала одной из главных тем переговоров российского министра с коллегой из Израиля Исраэлем Кацем и с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Стороны обменялись мнениями и отметили необходимость придерживаться дипломатических решений.

На встрече с главой МИДа Японии Тосимицу Мотэги поднималась тема невыдачи виз участникам российской делегации. Как стало известно, наш переводчик получил разрешение на въезд в США только благодаря вмешательству японской стороны. Сергей Лавров поблагодарил Токио за помощь.

Также глава нашего МИД провёл переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. Лавров подчеркнул, Москва поддерживает Белград по всем важным вопросам, в том числе по Косову и Метохии.

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