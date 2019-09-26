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Борис Джонсон нарушит закон ради Brexit

11:53
  • четверг
  • 26 сентября 2019

Премьер отказался просить об отсрочке "развода" в случае отсутствия сделки с ЕС

Борис Джонсон не станет просить Евросоюз об отсрочке Brexit. Даже если по закону будет обязан сделать это. Такое заявление премьер-министр Великобритании сделал накануне в парламенте. Известно, что сегодня правительство Джонсона вновь попытается приостановить работу депутатов. Всё ради "жёсткого" Brexit, несмотря на то, что Верховный суд страны уже признал инициативу незаконной.

"Не дождётесь", - всем своим видом и поведением как будто говорит британский премьер-министр своим недоброжелателям. Ни отставки, ни отмены Brexit. После спешного возвращения на родину с Генассамблеи ООН и допроса в парламенте - Борис Джонсон как ни в чем не бывало раздает интервью. И убеждает журналистов: всё идёт по плану. 31 октября Британия покинет Евросоюз со сделкой или без неё.

"Мы будем договариваться о соглашении, если это возможно. Но если нет - всё равно выйдем из ЕС", - сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Подробности смотрите в репортаже Кристины Мамиконян.

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