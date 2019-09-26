Для "Лидеров России" придумали новую программу

Занятия будут проходить по методологии "Сервис-дизайн"

Клуб "Эльбрус" и платформа "Россия - страна возможностей" запустили программу обучения для полуфиналистов, финалистов и победителей конкурса "Лидеры России".

Занятия будут проходить по методологии "Сервис-дизайн". Так называют подготовку проектов на основе ожиданий пользователя. Участники будут работать над реальными стартапами и социальными инициативами. Для этого изучат потребности россиян в разных регионах страны. "Лидеры" научатся брать интервью и анализировать дорожные карты. Это поможет выяснить, какие услуги нужны людям.

"Я хотела бы, в первую очередь, поблагодарить вас за то, что вы с нами, что вы заинтересованы и вкладываетесь в то, чему мы вас стараемся научить, что вы поддерживаете нас, как платформу. Для нас это очень ценно — рассказать вам о том, какие задачи перед нами стоят, как мы применяем те подходы, о которых мы с вами сегодня будем говорить, и что мы ожидаем от вас, чем вы нам действительно могли бы помочь", - заявила заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Ольга Бужинская.