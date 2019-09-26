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Как прошел исторический запуск "Союз-ФГ" на космодроме "Байконур"

12:08
  • четверг
  • 26 сентября 2019

Ракета-носитель успешно доставила космонавтов на МКС

Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-15" успешно перешёл на МКС. Космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, специалист NASA Джессика Меир и первый астронавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури встретились с коллегами и связались с Центром управления полётами. Впервые за несколько лет на станции присутствуют сразу девять человек! Впереди - десятки экспериментов.

Над входом стыковочного шлюза МКС - четыре флага. Российский, американский, итальянский и ОАЭ. Представитель эмиратов впервые отправился в космос. Вместе с ним на Международную космическую станцию прилетели Олег Скрипочка и астронавт NASA Джессика Меир. Первый сеанс связи с землей. Он больше для родных членов экипажа, нежели для Центра управления полетов. Русский язык на МКС знают практически все. Даже брат Джессики Меир выучил несколько слов, чтобы поприветствовать весь экипаж станции.

Сейчас на МКС непривычно многолюдно - 9 человек. Первый астронавт из арабских эмиратов прилетел ненадолго. Ознакомительный полет – экспедиция посещения. Вернется на Землю через неделю. Обещал угостить всех на МКС национальными блюдами, которые привез с собой и наглядно показать, как правильно молиться в космосе, где соблюсти все правила, принятые в исламе, проблематично. На космодром "Байконур" приехали более полусотни журналистов из арабских эмиратов, чтобы проводить своего соотечественника в космос и как никогда много туристов из России и США. Более пятисот человек.

Прозвучала команда "Пуск". Остались считанные секунды, и экипаж корабля "Союз МС-15" отправится в космос на ракете-носителе "Союз-ФГ", для которой этот полёт будет юбилейным, семидесятым по счёту и последним для этого семейства ракет. Вообще этот запуск исторический во многих аспектах.

Почетные гости на стартовой площадке. Экипаж и стюардессы севшего 15 августа в поле кукурузы самолета. Герой России, пилот Дамир Юсупов признался, что посмотреть вживую за запуском ракеты – это была его детская мечта.

Новые члены МКС пробудут на станции как минимум до конца марта. Предстоит 53 научных эксперимента. Немало работы будет и на Земле. На смену ракетам-носителям "Союз-ФГ", которые были оборудованы аналоговыми системами управления украинского производства, приходят ракеты "Союз 2.1а", где аналогичная система уже цифровая и разработана в России. Первый пилотируемый запуск в апреле следующего года, но уже не с исторического Гагаринского старта, который закрывается на модернизацию, чтобы через несколько лет вновь начать отправлять уже новые ракеты "Союз 2.1а" в космос.

Дмитрий Гусев. Виктор Мальцев и Михаил Жучков. "ТВ Центр". Космодром "Байконур".

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Члены основного экипажа экспедиции МКС-61/62
Члены основного экипажа экспедиции МКС-61/62
Члены основного экипажа экспедиции МКС-61/62
Члены основного экипажа экспедиции МКС-61/62
Члены основного экипажа экспедиции МКС-61/62
Члены основного экипажа экспедиции МКС-61/62
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Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ"
Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ"
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