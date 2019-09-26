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48-летняя Кудрявцева изменилась до неузнаваемости

11:45
  • четверг
  • 26 сентября 2019

Народ шокирован внешностью телеведущей

Лера Кудрявцева удивила поклонников изменениями во внешности. Телеведущая опубликовала два архивных фото, на которых ее с трудом узнали фанаты.
Как живет родившая в 47 лет Лера Кудрявцева

Кадры сделаны с разницей в десять лет – в 1994 и 2004 годах. Но первом снимке Лера еще была брюнеткой, а на втором уже входила в образ светской львицы – ее волосы стали светлее, а украшения и макияж ярче.

В шоке от увиденного были все, даже близкие друзья артистки. В комментариях под снимками высказались Сергей Лазарев, Оскар Кучера, Игорь Крутой, Анфиса Чехова и другие звезды.

"Валерия Львовна! Да Вы огонь!" – написал бывшей возлюбленной Сергей Лазарев. "Лерик, ты сейчас намного круче и сексуальнее", – добавил композитор Игорь Крутой.

Обычный же народ не узнал 48-летнюю Кудрявцеву. Поклонники отметили, что годы сильно изменили телеведущую. "Нос, губы другие совершенно", "Только глаза остались", "Не узнать, но все так же хороша", "Ой, а я даже не подумала, что это Лера", - написали фанаты Кудрявцевой.

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