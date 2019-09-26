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Красавица-чемпионка ММА умерла от инсульта в 32 года

11:16
  • четверг
  • 26 сентября 2019

У нее осталось двое детей

Боец смешанного стиля (MMA) Кэти Коллинс скончалась в США на 33-м году жизни. Она проиграла сражение с аневризмой головного мозга. 
Одолевший Нурмагомедова боец скончался после похода в сауну

20 сентября спортсменке стало плохо, у нее случился инсульт. Коллинс умерла 25 сентября после череды припадков. У девушки осталось двое детей. 

О смерти бойца рассказал ее тренер Джей Ти Тилли. "Я всегда так гордился тобой, Кейт. Мы сделали это. Для меня было честью разделять с тобой мечту всей твоей жизни. Я бы ни на что не променял это. Я буду скучать по тебе больше, чем кто-либо в мире может себе представить", - написал Тилли в Facebook. 

На счету Кэти Коллинс семь побед и пять поражений. Она выступала под прозвищем "Красный дракон" сначала в Bellator, а потом в Legacy Fighting Alliance. Последний бой мать двоих детей провела в июне 2018 года. Она ушла из спорта после трех неудачных спаррингов подряд.

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