Страшный пожар на французском химзаводе сняли на видео

Общественные заведения в окрестностях закрыты из-за густого дыма

Крупный пожар вспыхнул на северо-западе Франции. Его уже классифицировали как "особо опасный". В портовом городе Руан горит химический завод, передает "ТВ Центр".

Сообщается, что на комбинате используют потенциально опасное сырье. Там производят вещества для транспортных компаний и промышленных предприятий. Сейчас с огнём борются более сотни пожарных. По предварительным данным, жертв нет. Людей в радиусе полкилометра от завода эвакуировали. На улицах в районе пожара перекрыто движение.

В городе и соседних поселениях закрыты колледжи, школы и детские сады.