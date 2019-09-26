Суд по делу Устинова взял паузу, чтобы посмотреть видео

Следующее заседание назначено на 30 сентября

Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор Павлу Устинову. Следующее заседание назначено на 30 сентября. За это время суд должен решить вопрос о приобщении к делу видеозаписи инцидента.

Ранее в ходе заседания стало известно, что оспаривающая приговор актеру Генпрокуратура считает, что Устинову можно смягчить приговор. По мнению ведомства, при назначении наказания суд не учел положительные характеристики, а его исправление возможно и без реального лишения свобода. Кроме того, не была рассмотрена возможность изменить категорию совершенного преступления на менее тяжкую.

Приговором недоволен и пострадавший от рук Павла Устинова омоновец. Он поддержал представление прокуратуры о назначении актеру менее сурового наказания. Защита, в свою очередь, заявляет о невиновности Устинова и просит оправдать его из-за отсутствия в действиях состава преступления.

Павел Устинов был признан виновным в применении к бойцу ОМОНа насилия и приговорен к 3,5 года лишения свободы. Суд счел доказанным активное сопротивление молодого человека. Свою вину Устинов не признал, он заявил, что оказался на акции 3 августа случайно. В защиту актера выступили многие деятели культуры.

20 сентября суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об изменении Павлу Устинову меры пресечения. Актера отпустили под подписку о невыезде на время рассмотрения апелляционных жалоб на приговор.