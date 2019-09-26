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Суд по делу Устинова взял паузу, чтобы посмотреть видео

11:23
  • четверг
  • 26 сентября 2019

Следующее заседание назначено на 30 сентября

Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор Павлу Устинову. Следующее заседание назначено на 30 сентября. За это время суд должен решить вопрос о приобщении к делу видеозаписи инцидента.

Ранее в ходе заседания стало известно, что оспаривающая приговор актеру Генпрокуратура считает, что Устинову можно смягчить приговор. По мнению ведомства, при назначении наказания суд не учел положительные характеристики, а его исправление возможно и без реального лишения свобода. Кроме того, не была рассмотрена возможность изменить категорию совершенного преступления на менее тяжкую.

Приговором недоволен и пострадавший от рук Павла Устинова омоновец. Он поддержал представление прокуратуры о назначении актеру менее сурового наказания. Защита, в свою очередь, заявляет о невиновности Устинова и просит оправдать его из-за отсутствия в действиях состава преступления.

Павел Устинов был признан виновным в применении к бойцу ОМОНа насилия и приговорен к 3,5 года лишения свободы. Суд счел доказанным активное сопротивление молодого человека. Свою вину Устинов не признал, он заявил, что оказался на акции 3 августа случайно. В защиту актера выступили многие деятели культуры.

20 сентября суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об изменении Павлу Устинову меры пресечения. Актера отпустили под подписку о невыезде на время рассмотрения апелляционных жалоб на приговор.

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