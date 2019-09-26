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79-летняя Светлана Светличная рассказала о серьезной болезни

12:56
  • четверг
  • 26 сентября 2019

Ее обещал спасти немецкий врач

79-летняя актриса Светлана Светличная сообщила, что у нее развился остеопороз - болезнь костно-мышечной системы, при которой кости становятся хрупкими из-за вымывания кальция. 
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"Никогда не знала, какая это гадость. Ну, думаю, все - прощайте, мини-юбки!" - сказала Светличная, которая пришла на спектакль в "Геликон-опере" в брючном костюме и молодежной куртке с изображением хищной кошки на спине. 

Советская кинозвезда рассказала, что врачи посоветовали ей одно эффективное лекарство, которое нужно колоть в колени. "Я оптимист по жизни, стараюсь не обращать внимания на болезнь, - цитирует ее портал "Дни.ру". - А еще появился немецкий врач, который сказал мне, что у них есть какие-то действенные средства, которые помогают справиться с этим чисто возрастным заболеванием. Скоро обещал привезти".

Светличная с конца весны отдыхала у брата в Пензе. Ее родственник руководит предприятием, производящим мебель и зеркала. Еще брат гонит самогон. "Я с удовольствием попробовала!" - поделилась заслуженная артистка РСФСР. 

Видео: Документальный фильм "Светлана Светличная. Невиноватая я..."

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