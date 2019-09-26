Песков подивился публикации беседы Трампа и Зеленского

Подобное нечасто происходит

Кремль отказался комментировать содержание разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, расшифровку которого накануне опубликовал американский Белый дом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, это внутреннее дело США и Украины, тем более, что расшифровка была опубликована по взаимной договоренности Вашингтона и Киева. Тем не менее, Песков отметил исключительность этого события.

"Надо признать, что, конечно, публикация полной записи беседы - будь то телефонный разговор или очная беседа - это нечасто встречается в дипломатической и межгосударственной практике, по крайней мере нечасто встречалось доселе", - сказал Песков. Его слова приводит ТАСС.

Накануне Белый дом с разрешения Киева опубликовал расшифровку беседы Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Поводом стала угроза импичмента президенту США, процедуру которого начала Палата представителей Конгресса. По мнению демократов, Трамп в разговоре с Зеленским оказал на него давление, требуя расследовать дело в отношении сына своего главного конкурента на предстоящих выборах Джо Байдена Хантера. Он входил в состав совета директоров одной из крупнейших на Украине частных газовых компаний. В 2016 году Джо Байден, который тогда занимал пост вице-президента США, требовал отставки генпрокурора Украины, который расследовал деятельность компании.

После публикации расшифровки американский Минюст заявил, что не видит в словах Дональда Трампа нарушений.