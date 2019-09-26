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Самая пожилая москвичка родилась в 1900 году

13:28
  • четверг
  • 26 сентября 2019

В городе живут сотни людей в возрасте 100 лет и старше

Пенсионный фонд России сообщил, что возраст самой пожилой пенсионерки Москвы составляет 119 лет.  
Собянин назвал улучшение жизни пожилых москвичей безусловным приоритетом своей работы

На данный момент в столице проживает 807 пенсионеров в возрасте 100 лет и старше. В 2017 году таких московских старожил было 649.  

Как сообщают "Известия" со ссылкой на News.ru, в Москве есть только два получателя пенсии в возрасте от 110 лет. Одной женщине 110 лет, а другой 119. 

1 октября в Москве отметят Международный день пожилых людей. В городе проведут 320 концертов, 118 интерактивных программ, 28 фестивалей, 17 выставок и 15 экскурсий.

25 сентября столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что с 1 октября в городе расширят программу "Московское долголетие" для старшего поколения горожан. В проект включат 24 вида спорта. Пожилые люди смогут играть в футбол, баскетбол, большой теннис и так далее. 

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