Умер экс-президент Франции Жак Ширак

Ему было 86 лет

Во Франции скончался бывший президент страны Жак Ширак. Ему было 86 лет.

О смерти экс-главы государства сообщил супруг его дочери, пишет Le Faigaro. По словам Фредерика Сала-Бару, Ширак скончался мирно, в окружении близких.

В последние годы Жак Ширак, по данным СМИ, сильно болел. Последний раз он появлялся на публике в 2014 году.

Жак Ширак родился 29 ноября 1932 года в Париже. Карьеру государственного служащего начал в 1959 году, спустя три года избрался муниципальным советников в Сент-Фереоле. Играл заметную роль в избирательных кампаниях Шарля де Голля и Жоржа Помпиду.

В 1972 году в правительстве занял пост министра сельского хозяйства. Спустя два года при президенте Жискаре д'Эстене возглавил правительство Франции. В 1977 году избрался мэром Парижа и занимал этот пост 18 лет.

В 1995 году выставил свою кандидатуру на выборах президента Франции и одержал победу лишь во втором туре. Руководил страной 12 лет. В 2007 году отказался от идеи переизбираться на еще один срок и поддержал кандидатуру Николя Саркози.