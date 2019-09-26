Ширака душа: он любил Францию больше других

Жак Ширак скончался на 87-м году жизни

На 87 году жизни скончался экс-президент Франции Жак Ширак. Он руководил страной 12 лет. Его сильной стороной была дипломатия. Он мог быть гибким, а мог быть и неуступчивым. Так, в 2003 году отказался поддержать военные действия США в Ираке. Для России Ширак был одним из самых лучших партнеров. Знал русский язык, любил Пушкина и ещё в молодости перевёл "Евгения Онегина".

Слова соболезнования летят в Париж со всего мира. Его вспоминают как политика с большой буквы. Жак Ширак начал свою карьеру в Счетной палате. Быстро продвигался. В 1995 году, будучи мэром Парижа, он выставил кандидатуру на президентских выборах и победил. При Шираке Франция определенным образом дистанцировалась от США, на первое место ставя национальные интересы. Во время второго президентского срока с 2002 по 2007 годы Ширак не поддержал военную операцию НАТО в Ираке. Он вообще выступал за сближение народов. И особенно с Россией.

"России и Европе нужно двигаться параллельно, рука об руку. Эти связи чрезвычайно важные как для России, так и для Франции. Россия быстрыми темпами восстанавливает свое место в мире - место великой нации", - говорил Ширак.

Когда Жаку было 15, одним из его учителей был бывший белогвардейский офицер, обучивший его русскому языку. В 18 лет он даже перевёл на французский всего "Евгения Онегина". Наверно, поэтому ему была так близка "русская душа". Впервые Путин и Ширак встретились в июле 2000 года на саммите G8 в Японии. После встречи Путин заявил, что поражен энциклопедическими знаниями французского президента. Ширак же похвалил "откровенную и ясную манеру", в которой Путин рассказывал о ситуации в России. Позднее лидеры двух стран встречались неоднократно.

Жак Ширак никогда не боялся окружать себя неординарными людьми, способными составить ему конкуренцию. Он доверил Николя Саркози ключевой пост министра внутренних дел. Правда, потом произнес в присутствии соратников по партии: "Кто угодно, только не Сарко". Имея в виду президентские амбиции Саркози. Когда стоял вопрос баллотироваться на третий срок, Ширак принял решение уступить этот пост, но из политики он не ушел. Больше занимался гуманитарными проектами. Музей примитивных искусств на набережной Бранли без сомнения станет памятником эпохи Жака Ширака. Сейчас это один из самых роскошных музеев Европы. В нем собрано более 300 тысяч произведений искусства из стран Азии, Африки, Океании, Южной Америки.

Его запомнят настоящим французом. Он любил страну больше, чем те, кто руководил ей после, уверен политик Жан-Люк Меланшон. Ширак проявлял чувства даже в политической жизни. Но всегда оставался верным Франции и ее народу.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".