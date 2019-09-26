Путину доложили о готовности "оборонки" к новым санкциям

Российский оборонно-промышленный комплекс готов к этому

Гособоронзаказ выполняется в полном объёме, несмотря на санкционную политику некоторых стран. Об этом доложил Владимиру Путину заместитель главы правительства Юрий Борисов. Президент провёл с ним рабочую встречу в Кремле. Обсудили оборонно-промышленный комплекс.

Владимир Путин: "Юрий Иванович, у нас существует целая программа диверсификации ОПК. Мы неоднократно собирались, обсуждали эту тему в разных форматах. Как идет эта работа?"

Юрий Борисов: "Владимир Владимирович, в целом идет неплохо. В 2018 году 20,8 процента – это уже объем гражданской продукции в совокупном объеме продукции, которую выпускает оборонно-промышленный комплекс. Знаю, что вы рассчитываете, и есть такие поручения, чтобы мероприятия национальных проектов явились катализатором именно для диверсификации. Хотел бы вам доложить дополнительные предложения на этот счет. Думаю, они дали бы определенный результат. Я их предварительно обсудил с Дмитрием Анатольевичем Медведевым".

Другой темой стало импортозамещение. С 2014 года Украина, ряд европейских стран и государств НАТО перестали поставлять в Россию материалы и комплектующие для оборонного комплекса. Однако к срывам госзаказа это не привело. Как подчеркнул Борисов, Москва может самостоятельно решить все вопросы, связанные с обороноспособностью. На случай введения новых санкций правительство подготовило дополнительные предложения.